  1. Kültür
20 Mayıs 2019 - 15:13

İspanya'da İranlı yönetmene büyük ödül

İspanya'da İranlı yönetmene büyük ödül

İran yapımı “Dünya Kubbesi” adlı belgesel, İspanya’da düzenlenen 3.Uluslararası Terres Film Festivali’nde en iyi belgesel ödülüne layık görüldü.

Yönetmenliğini Mahmud Nazıri’nin, yapımcılığını ise İrfan Kasımpur’un üstlendiği “Dünya Kubbesi” adlı belgesel İspanya’da düzenlenen 3.Uluslararası Terres Film Festivali’nin tarih bölümünde en iyi belgesel seçilerek ödül kazandı.

Uluslararası Terres Film Festivali, 5 Mayıs 2019’da İspanya’nın Tortosa kendinde düzenlendi.

Şimdiye kadar 20 uluslararası festival katılan “Dünya Kubbesi” adlı eser, İran’ın en yüksek dağı olan Demavend Dağı'nın yamaçlarında bulunan ve bin yıllık bir geçmişe sahip olan Demavend kentini anlatıyor.

News Code 1878749
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler