İspanya'da İranlı yönetmene büyük ödül

Yönetmenliğini Mahmud Nazıri’nin, yapımcılığını ise İrfan Kasımpur’un üstlendiği “Dünya Kubbesi” adlı belgesel İspanya’da düzenlenen 3.Uluslararası Terres Film Festivali’nin tarih bölümünde en iyi belgesel seçilerek ödül kazandı.

Uluslararası Terres Film Festivali, 5 Mayıs 2019’da İspanya’nın Tortosa kendinde düzenlendi.

Şimdiye kadar 20 uluslararası festival katılan “Dünya Kubbesi” adlı eser, İran’ın en yüksek dağı olan Demavend Dağı'nın yamaçlarında bulunan ve bin yıllık bir geçmişe sahip olan Demavend kentini anlatıyor.