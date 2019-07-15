İtalya'dan İran yapımı belgesele ödül

İran Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, yönetmenliğini Yaser Talebi’nin, yapımcılığını ise Elaheh Nobakht’in üstlendiği "Beloved" adlı belgesel, bu sene 14’üncüsü İtalya’nın Sicilya adasında düzenlenen Uluslararası Sole Luna Doc Film Festivali’nde en iyi film seçilerek ödül kazandı. Bu film aynı zamanda film çekimi bakımından da en iyi film seçilerek onur diplomasıyla ödüllendirildi.

“Beloved" adlı belgesel, İran'daki Alburz sıradağlarının göbeğinde benzersiz bir yaşam sürdüren 83 yaşındaki yalnız bir annenin zor ama tatlı hayatının hikayesini anlatıyor.

Farklı ülkelerde yapılan festivallere katılan belgesel filmi, ABD’de düzenlenen Big Sky film Festivali’nin Feature Competition bölümünde finalist olmuştu.

Bu film ayrıca 24-30 Nisan tarihleri arasında Rusya'yadaki Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 15. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali'nde en iyi belgesel filmi seçilerek onur diploması ve rozetiyle ödüllendirildi.