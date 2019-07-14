  1. Kültür
14 Temmuz 2019 - 13:01

Rusya'dan İranlı yönetmene büyük ödül

Rusya'dan İranlı yönetmene büyük ödül

İranlı sinemacı Maziar Miri, Rusya’da düzenlenen Uluslararası Aile Filmleri Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

İranlı yönetmen Mazyar Miri, “Sara ve Ayda” adlı eseriyle bu sene 14’üncüsü Rusya’da düzenlen Uluslararası Aile Filmleri Festivali’nin yarışma bölümünde en iyi yönetmen seçilerek, ödül kazandı.

Mazyar Miri'nin “Sara ve Ayda” adlı eseriyle geçenlerde Teksas, Toronto, Barcelona, Tiflis, Madrid'de düzenlenen festivallere katılmıştı. Bu film son yılda Hindistan’ın en prestijli festivallerinden olan Jaipur Film Festivali'nde de en iyi Aysa filmi seçilerek ödül kazanmıştı.

Uluslararası Aile Filmleri Festivali 7-13 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın Yaroslavl kentinde düzenlendi.

News Code 1879878
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler