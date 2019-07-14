Rusya'dan İranlı yönetmene büyük ödül

İranlı yönetmen Mazyar Miri, “Sara ve Ayda” adlı eseriyle bu sene 14’üncüsü Rusya’da düzenlen Uluslararası Aile Filmleri Festivali’nin yarışma bölümünde en iyi yönetmen seçilerek, ödül kazandı.

Mazyar Miri'nin “Sara ve Ayda” adlı eseriyle geçenlerde Teksas, Toronto, Barcelona, Tiflis, Madrid'de düzenlenen festivallere katılmıştı. Bu film son yılda Hindistan’ın en prestijli festivallerinden olan Jaipur Film Festivali'nde de en iyi Aysa filmi seçilerek ödül kazanmıştı.

Uluslararası Aile Filmleri Festivali 7-13 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın Yaroslavl kentinde düzenlendi.