İran yapımı belgesel Türk sanatseverlerle buluşacak

Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, yönetmenliğini Yaser Talebi'nin, yapımcılığını ise Elahe Nobaht'ın üstlendiği "Beloved" adlı belgesel, Kanada’da düzenlenecek olan Uluslararası Hotdocs Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılıma hakkı kazandı.

26.Uluslararası Hotdocs Film Festivali 25 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenecek.

Öte yandan söz konusu belgesel, 5-15 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de düzenlenecek olan 38.Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde de gösterilecek.

"Beloved" adlı belgesel, İran'daki Alburz sıradağlarının göbeğinde benzersiz bir yaşam sürdüren 83 yaşındaki yalnız bir annenin zor ama tatlı hayatının hikayesini anlatıyor.