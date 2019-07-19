Afganistan'da Kabil Üniversitesi yakınında patlama

"Tolo News"in haberine göre, kaynaklar, bazı öğrencilerin sınava girmek için üniversite kampüsünün dışında beklediği sırada patlama meydana geldiğini belirtti.



Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Görgü tanıkları, üniversitenin yakınında gerçekleşen patlamanın ardından 2 aracın alev aldığını aktardı.



Kabil polisinden yapılan açıklamada, patlamanın bölgeye yerleştirilen manyetik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği bildirildi.



Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA