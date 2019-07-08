Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan mesajı

TRT2ye göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da yaşanan terör olayları ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Afganistan'da barış sağlanması için ilgili taraflar arasında görüşmelerin yoğunlaştığı bu dönemde, son olarak geçen hafta Kabil'de ve bugün Gazni'de meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin ölmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Okullarda eğitim gören masum çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan bu terör eylemlerini şiddetle kınıyor, kardeş Afganistan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Afganistan'ın yanında yer almayı sürdürecektir.”