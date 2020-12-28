IKBY ile olan sınır kapıları yolcu geçişine açıldı

İran Karayolları Kurumu Transit Ofisi Genel Müdürü Cevad Hidayeti, Irak Kürt Bölgel Yönetimi (IKBY) ile olan sınır kapılarının yolcu geçişi için açıldığını ve durumun normal olduğunu bildirdi.

Cevad Hidayeti, İran ile Irak arasındaki sınır kapılarının yolcu geçişine hala kapalı olduğunu aktardı.

Irak hükümeti, İngiltere'de hızla yayıldığı belirlenen mutasyona uğramış yeni virüs nedeniyle İran ile sınır kapılarını yolcular için kapatmıştı.

İran ile IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.