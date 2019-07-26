İngiltere'nin deniz korsanlığı cinyatettir

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

26-30 Temmuz 1988’de İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde İslam Devrimi karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü’ne karşı yapılan Mersad Operasyonu'nun yıl dönümüne ilişkin Ayetullah Hatemi, "Bu operasyon ABD, Siyonist rejim, devrik Saddam rejimi ve İslam Devrimi karşıtı münafikler için en büyük hezimetlerden biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait bir petrol tankerinin İngiltere tarafından alıkonulmasını eleştiren Ayetullah Hatemi, "İngiltere’nin deniz korsanlığı, bu yaşlı tilkinin (geçmişte) yaptığı cinayetleri hatırlatıyor. İngiltere, İran halkına karşı birçok suç işleyen bir sömürge tilkisidir." dedi.

Ayetullah Hatemi, İran halkının bu cinayetler nedeniyle İngilizlerden nefret ettiğini ifade ederek, İngilizlerin her zaman İran'ı bölme ve parçalama konusunda ön saflarda yer aldığını kaydetti.

Ayetullah Ahmed Hatemi, İngilizlerin İran halkına karşı yapılan ABD yaptırımlarına da destek sağladığını hatırlattı.

İran’ın müzakere masası ya da boyun eğme masasına asla oturmayacağını vurgulayan Ayetullah Hatemi, bunun İran İslam Devrimi’nin mesajı olduğunu dile getirdi.

Ayetullah Hatemi, İran hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen ABD'nin casus İHA'sı hakkında, bu eylemin İran Silahlı Kuvvetlerinin gücünü gösterdiğini savundu.

İran’ın nükleer anlaşama kapsamında taahhütlerini azaltma kararını büyük övgüyle takdir eden Tahran'ın geçici cuma namazı hatibi, "ABD ile Avrupa tarafları 11 vaatini yerini getirmezken çirkin bir yaklaşımla İran’dan buna tepki göstermemesini istiyor. Niçin karşılık vermeyelim ki? İran’ın nükleer anlaşma kararı bunlara karşı atılan bir adımdır. İran halkının isteği de bunun güçlü bir şekilde devam etmesi yönündedir." diye konuştu.