Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta arttı

Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,76 artarak 3 milyon 969 bin 330 tona çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mayıs Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 48,22 artışla 2 milyon 671 bin 510 tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 885 bin 738 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 757 bin 448 bin tonla Irak, 390 bin 991 tonla İran izledi. Motorin ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,08 azalışla 945 bin 561 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,76 artarak 3 milyon 969 bin 330 tona ulaştı.

Kaynak: Hürriyet