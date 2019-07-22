  1. Dünya
  2. Avrupa
22 Temmuz 2019 - 09:40

Üç Avrupa ülkesi alıkonulan İngiliz tankerini konuştu

Üç Avrupa ülkesi alıkonulan İngiliz tankerini konuştu

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Alman mevkidaşı Heiko Mass ve Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile İran'ın Hürmüz Boğaz'ında alıkoyduğu İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri konusunu konuştu.

Al Arabiya’nın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt,  Alman mevkidaşı Heiko Mass ve Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile  İran'ın Hürmüz Boğaz'ında alıkoyduğu İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri konusunu konuştu.

Telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişinin güvenliği, Avrupa ülkeleri için en büyük öncelik olduğu ve bölgedeki gerilimlerden kaçınılması gerektiği vurgulanırken alıkonulan tankerle ilgili görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde de devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Cuma akşamı Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtilmişti.

News Code 1880056
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler