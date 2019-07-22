Üç Avrupa ülkesi alıkonulan İngiliz tankerini konuştu

Al Arabiya’nın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Alman mevkidaşı Heiko Mass ve Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile İran'ın Hürmüz Boğaz'ında alıkoyduğu İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri konusunu konuştu.

Telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişinin güvenliği, Avrupa ülkeleri için en büyük öncelik olduğu ve bölgedeki gerilimlerden kaçınılması gerektiği vurgulanırken alıkonulan tankerle ilgili görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde de devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Cuma akşamı Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtilmişti.