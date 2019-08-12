İran Devrim Muhafızları ABD'nin itibarini paramparça etti

Tahran'daki Kurban Bayramı Namazı hutbelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ebutorabifard, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltre’ye seslenerek, "İran halkından ders alarak, ABD karşısında kendi kimiliğini savunmalısınız. İran ulusu ve direniş cephesi Hz.İbrahim’in (a.s) sergilediği davranışlarından ne güzel ders almıştır” diye konuştu.

İran’ın bölgesel gelişmelerde güçlü bir şekilde davrandığına dikkati çeken Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin hava sınırını ihlal eden ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) değil, ABD’nin boş karakterini hedef alarak, itibarini paramparça etti.”dedi.

İsrail, Al Suud ve Al Halife rejiminin de kesinlikle başarısızlığa uğrayacağını dile getiren Ebutorabifard, “Devrim Muhafızları İngiltereye ait gemiyi değil, İran ulusunun gücü karşısında zayıf düşen Büyük İngiltere’yi hedef aldı. Bu İran ulusunun güç ve saygınlıkla kendilerine karşı kurulan komploları ortadan kaldırdığını gösteriyor. Bu İran İslam Cumhuriyeti’nin 40 yıl boyunca İslam dünyasında kurumsallaştırdığı kesin stratejisidir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Keşmir’deki son gelişmelere değinen Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi, “Keşmir’in müslüman milleti, İslam ümmetinin bir parçasıdır ve İslam toplumundaki herhangi bir bireye yönelik usulsüzce davranış, İslam ümmetine karşı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Hüccet-ül İslam Ebutoarbifard konuya ilişkin olarak “Müslümanlar ve gayrimüslimler, Hindistan Yarımadası'nda yüzlerce yıldır barış içinde birlikte yaşıyorlar. Yöneticilerin de bu tür yaşamı sağlamlaştırmaları gerekiyor. Bölgemiz gerginlik ve çatışma kapasitesine sahip değil. Biz Hindistan ve Pakistan dahil olmak üzere İslam dünyasındaki müslüman kardeşlerimizin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını temenni ediyoruz” dedi.