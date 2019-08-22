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22 Ağustos 2019 - 23:13

Tümgeneral Selami:

Düşmanlar, halk ile devleti karşı karşıya getirmek istiyor

Düşmanlar, halk ile devleti karşı karşıya getirmek istiyor

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanların ciddi siyasetinin halkı İran İslam Cumhuriyeti ile karşı karşıya getirmek olduğunu söyledi.

Parstoday'da yer alan habere göre, Komutan Selami bugün Meşhed kentinde yaptığı konuşmada, ekonomik savaşın İran düşmanlarının bugünkü politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, onların planı ve hayallerinin İran ekonomisini felç etmek olduğunu ifade etti.

Tümgeneral Selami, düşmanın bölgedeki vekalet, psikolojik, istihbarat savaşı ve askeri tehditlerine işaretle, düşmanın bölge için senaryolarının askeri tehdit ve dezenformasyonun çok ötesinde olduğunu belirterek, bugün tüm camianın cephelerde olduğu gibi ekonomi kalkınma ve cihatta aktif şekilde rol ifa etmesi gerektiğini söyledi.

News Code 1880695

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