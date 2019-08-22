Düşmanlar, halk ile devleti karşı karşıya getirmek istiyor

Parstoday'da yer alan habere göre, Komutan Selami bugün Meşhed kentinde yaptığı konuşmada, ekonomik savaşın İran düşmanlarının bugünkü politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, onların planı ve hayallerinin İran ekonomisini felç etmek olduğunu ifade etti.

Tümgeneral Selami, düşmanın bölgedeki vekalet, psikolojik, istihbarat savaşı ve askeri tehditlerine işaretle, düşmanın bölge için senaryolarının askeri tehdit ve dezenformasyonun çok ötesinde olduğunu belirterek, bugün tüm camianın cephelerde olduğu gibi ekonomi kalkınma ve cihatta aktif şekilde rol ifa etmesi gerektiğini söyledi.