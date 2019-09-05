Düşmanlar bizim gerçek gücümüzü sahada görecek

Bugün sabah saatlerinde İran’ın güneyindeki Fars Körfezi'nde yer alan Farsi Adası’nı ziyaret eden İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, burada yaptığı konuşmada ülkenin askeri gücünün defalarca sınandığını belirterek, “Düşmanlarımız bizim savunma kabiliyetimizin sadece küçük bir kısmını görmüş bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti’nin güvenlik ve askeri gücünün yenilmez olduğunu çok iyi biliyorlar” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami sözlerine şöyle devam etti:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanları yenmek için oluşturduğu caydırıcı gücü her geçen gün daha da artmaktadır ve çok şükür ki ulusal güvenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğümüzü korumaya hazırlıklıyız. Ulusumuz da askerlerimizin her zamanki gibi tam bir güvenlik sağlayacağına inanıyor.”

Tümgeneral Selami, bölge ötesi emperyalist güçlerin üstesinden gelme stratejisine dayanarak, güçlerini geliştirdiklerini ve bunun bir kısmını farklı alanlarda sergilediklerini söyledi.

İran’ın askeri gücünün defalarca sınandığına değinen Tümgeneral Selami, “Düşmanlarımız bizim savunma kabiliyetimizin sadece küçük bir kısmını görmüş. ancak gerçek gücümüzü eylem alanında görecektir" diye konuştu.