İran bölgede en güvenli sınırlara sahip

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırda inceleme ziyaretinde bulunan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülkenin bölgede en güvenli sınırlara sahip olduğunu sölyedi.

"Ülkemizin sınırları en müreffeh bölgeler ve tam bir güvenlik içinde." diyen Tümgeneral Selami, sınır muhafızları ve silahlı kuvvetlerinin güçlü şekilde ülkenin hudutlarına hakim olduğunu dile getirdi.

Tümgeneral Selami, "Sınır bölgelerinin refah içinde olması ulusal güvenliğin bir sembolüdür. Bu sınır muhafızlarının çabaları sonucu gerçekleşmiştir. Onlara şükarnlarımı sunuyorum." dedi.

Düşmanın müzakere yoluyla İran milletini teslim etmeye çalıştığını anlatan Devrim Muhafızları Genel Komutanı, "Düşmanlar direniş, yurt dışına bağımsızlık ve İran halkı ile yetkililerin çabasıyla onlara diz çöktüreceğizimizi bilmeli." ifadelerinde bulundu.