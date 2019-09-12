Hiçbir koşulda düşmanın iradesine boyun eğmeyeceğiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün sabah saatlerinde Gülistan eyaletinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, İran halkının ekonomik bir savaş içinde olduğunu dile getirerek, “Düşmanların baskısı İran halkının moralini ve motivasyonunu güçlendirmiş ve ülkemizi daha gelişmiş, bağımsız ve kendi kendine yeterli hale getirmiştir” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami sözlerinin devamında, “Bugün sadece Devrim Muhafızları halkı korumakla kalmıyor, aynı zamanda halk da Devrim Muhafızlarını düşmanlar karşısında koruyor” diye konuştu.

Düşmanların hiçbir koşulda ortaya çıkmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Tümgeneral Selami, hiçbir koşulda düşmanın iradesine boyun eğmeyecek bir millet olduklarını söyledi.