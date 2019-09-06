Hiçbir İranlı ABD ile müzakere etmez

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülkenin güneyindeki Buşehr kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Gündemdeki konuları değerlendiren Tümgeneral Selami, ABD’nin İran ile müzakere yoluyla kaybettiği itibarını yeniden kazanmaya çalıştığını ifade ederek, “Elbette, (İran’dan) hiçbir yetkili ABD ile müzakere etmez, çünkü müzakere düşmanın sahasında oynanan bir oyundur ve kimse bu konuda düşmana yardımcı olmaz.” dedi.

Tümgeneral Selami, "Amerikalıların müzakere için belirledikleri 12 maddelik şart (şimdi) nerede? Amerika’nın psikolojik savaştaki göründüğünden çok daha küçük olduğu belli oldu." ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Tümgeneral Hüseyin Selami, "ABD Başkanı'nın tüm hevesi, yetkililerimizden biriyle birkaç dakikalık görüşmektir, ancak hiçbir İranlı ABD ile görüşmez." diye konuştu.