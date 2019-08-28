Terör örgütü PKK'ya Kıran-2 Operasyonu

Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesinden yönetiyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

"Operasyona dün gece itibarıyla başladık"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 10 tabur 117 tim bin 750 personelin katılımıyla operasyona dün gece itibarıyla başladıklarını açıkladı.

Çetin "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek. Operasyonlara kesintisiz operasyon mantığı ile devam ediyoruz. Teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. Taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak. Teröristleri 'ara, bul, yok et' taktiği ile etkisiz hale getirmeyi amaçlıyoruz. Tamamı yok edilinceye kadar operasyonumuz devam edecek." dedi.

129 operasyonel timle Kıran operasyonu

18 Ağustos'ta Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularından oluşan 129 operasyonel timin görev aldığı "Kıran Operasyonu" başlatılmıştı.

Operasyonda terör örgütünün sığınak ve barınakları tespit edilerek imha edilmişti. Bölgede patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.

İcra edilen operasyonlarda en az 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber