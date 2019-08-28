ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a yeni 'Türkiye' çağrısı!

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ''Başkan Trump, ABD kanunların gerektirdiği şekilde Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulamalısınız. Türkiye, menfaatlerine yönelik en iyi ortaklığa Kremlin ile değil ABD ile ulaşılabilir'' denildi.

İkinci sevkiyat harekete geçirildi

Sosyal medyadan yapılan açıklama, 'S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı'haberiyle birlikte paylaşıldı.

​Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirmişti.

Kaynak: Haber7