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28 Ağustos 2019 - 10:44

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a yeni 'Türkiye' çağrısı!

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a yeni 'Türkiye' çağrısı!

ABD Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, Başkan Trump'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması için çağrı yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ''Başkan Trump, ABD kanunların gerektirdiği şekilde Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulamalısınız. Türkiye, menfaatlerine yönelik en iyi ortaklığa Kremlin ile değil ABD ile ulaşılabilir'' denildi.

İkinci sevkiyat harekete geçirildi

Sosyal medyadan yapılan açıklama, 'S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı'haberiyle birlikte paylaşıldı.

​Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirmişti.

Kaynak: Haber7

News Code 1880820
Azar MAHDAVAN

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