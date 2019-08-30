Suriye ile Lübnan'a saldırıda ABD'nin parmağı var

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan Suriye oturumunda konuştu.

Caferi, terör destekleyicileri ülkelerin örgütlerini yeniden yapılandırma ve sözde “ılımlı silahlı gruplar” olarak sunmaları girişimlerinin Suriye’nin terörle mücadelesine ve halkını korumaya devam etmesinden alı koymayacağını belirterek, teröre karşı sağlanan her zaferde Güvenlik Konseyi bazı üyelerinin bu zaferi karalamak ve Suriye devletini kötülemek için iftira hamleleri başlattıklarını söyledi.

Caferi, Suriye ve dost hava silahının sivil hedeflere saldırmadığını bilakis teröristlerin merkez ve karargahlarını hedef aldığına dikkat çekti.

Beşar Caferi, ABD ve Türkiye taraflarınca ilan edilen “Güvenli Bölge” adı verilen bölgenin Suriye topraklarında kurulmasıyla ilgili ittifaklarının Suriye devleti tarafından kınandığını ve Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne ihlal oluşturduğunu ve Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümlerince de açık ihlal sayıldığını vurguladı.

İsrail’in Suriye ile Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırıya değinen Caferi, “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bu saldırıyı olumlu karşılaması onların parmağı olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.