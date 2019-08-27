BM'den İsrail'in hava saldırılarına dair açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinge Ortadoğu'da birçok ülkede son günlerde artan gerginliğe değindi.

Dujarric, "İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan da dahil bölgede cumadan bu yana insansız hava aracı, füze ve hava saldırıları görüyoruz. Genel Sekreter de sürekli söylüyor, Ortadoğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Dün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC-GK) ait mevzilerin gece saatlerinde 3 hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye taşıyor.

Kaynak: Sputnik