Suriye ordusu İdlib’de 10 köy üzerinde daha kontrol sağladı

Sputnik’e konuşan Suriyeli askeri bir kaynağa göre, militanların mukavemet noktalarına saldırı gerçekleştiren Suriye ordusu, İdlib’de güney ve güneydoğudan ilerlemeyi sürdürdü. Bulundukları bölgelerde sıkıştırılan gruplar hem militan hem de ekipman kaybı verdi.

El Huveyn el Kabir, Tell Gubar, El Sakkiyat, Tell Sakkiyat, El Tamania, Tell Turki, Tell Seyid Ali, Tell Seyid Cafer, Tamania doğu ve güney köyleri sabah saatlerinde militanlardan kurtarıldı ve bu bölgelerde kontrol sağlandı.

Kaynak, Suriye ordusunun, İdlib’i militanlardan temizlemeye yönelik operasyonlarına devam ettiğini de ekledi.