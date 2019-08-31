Hizbullah İsrail'e ait İHA'ların enkazını Lübnan ordusuna devretti

Al Minar kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi geçtiğimiz Pazar günü Beyrut'un güney banliyösünde düşen İsrail'e ait 2 insansız hava aracının enkazını ülkenin ordusuna teslim etti.

Lübnanlı kaynaklar, ülkenin ordusuyla Hizbullah Hareketi’nin İsrail’e ait iHA’lar konusunda ayrı ayrı araştırma yaptığını duyurdu.

Söz konusu kaynaklar, araştırmalar sonucu bu İHA’ların Lübnan bölgelerinden uçma ihtimalinin reddedildiğini ve onların Lübnan kıyılarındaki İsrail gemileri üzerinden kalktığını bildirdi.