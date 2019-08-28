Hasan Nasrullah: İsrail güçleri bekleye dursun acelemiz yok

El-Ahbar gazetesinde yer alan habere göre, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün Aşura misyonerleriyle yaptığı görüşmede İsrail’in Beyrut'un güney banliyölerine saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi.

Seyyid Hasan Nasrullah, İsrail’e seslenerek, “Rahat uyuyun. bugün karşılık vermeyeceğiz. 6 kişinin şehit olmasına neden olan Kuneytire’ye yönelik saldırıda 10 gün bekledik. Şimdi de acelemiz yok. Bu yüzden hazır olun.” dedi.

Nasrullah İsrail İHA’larına ilişkin “Hizbullah, tüm İHA’ları devirmek için herhangi bir taahhütte bulunmamıştır. Direniş güçleri ne zaman ve nereyi vuracağını belirliyor. İsrail’in casusluk faaliyetlerini sınırlandırmak için bazı savaş uçakları düşürülebilir, ancak İHA'lara harcamak istemediğimiz özel bir silaha sahibiz.” ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah Pazar akşamı yaptığı konuşmada, “İsrail’in kendini Filistin topraklarında güvende hissederek, Lübnan’a saldırı düzenleme dönemleri sona ermiştir. Hizbullah bu tarihten itibaren İsrail’in İHA’larını vuracak.” demişti.