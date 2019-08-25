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25 Ağustos 2019 - 14:35

Lübnan'dan flaş İsrail İHA'sı açıklaması

Lübnan'dan flaş İsrail İHA'sı açıklaması

Lübnan Başbakanı Hariri, Beyrut’ta düşen İsrail'e ait iki ‘casus’ insansız hava aracına ilişkin açıklamada bulundu.

"El Nashra" sitesinde yer alan bilgiye göre, Lübnan Başbakanı Hariri, Beyrut’ta düşen İsrail'e ait iki ‘casus’ insansız hava aracına ilişkin açıklamada bulunarak, “Beyrut'tun güneyindeki Dahiye bölgesinde yaşanan olay Lübnan'a karşı net bir saldırganlıktır.” dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile İsrail’in işgalci eylemine karşı atılacak adımlarla ilgili görüşeceğini belirten Başbakan Hariri, Siyonistlerin bu eyleminin bölgede gerginliğin daha da artmasına neden olacağını söyledi.

Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Beyrut'ta bulunan medya merkezinin yakınlarına İsrail'e ait iki insansız hava aracı düşmüştü.

News Code 1880753
Muhammed BURHAN

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