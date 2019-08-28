Hizbullah: İsrail’e şaşıtıcı bir tepki vereceğiz

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde düşen İsrail'e ait 2 insansız hava aracına (İHA) ilişkin “Russia Today” kanalına konuşan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, “İsrail’in saldırısı geçici bir mesele olarak değerlendirilemez.İsrail’e şaşıtıcı bir tepki vereceğiz.” dedi.
Naim Kasım, “Hizbullah’ın İsrail’e tepkisi Sayyid Hasan Nasrullah’ın son konuşmasında detaylarını açıkladığı gibi olacak.” ifadesini kullandı.
Şimdiki durumun savaş ortamı olmadığını ifade eden Naim Kasım, Lübnan hükümetinin İsrail tutumunu olumlu karşılayarak ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nin kararını beklemeyeceğini aktardı.
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