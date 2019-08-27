Hizbullah'tan Beyrut'ta düşen İsrail İHA'larıyla ilgili açıklama

Reuters'in haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi, geçtiğimiz Pazar günü Beyrut'un güney banliyölerinde düşen İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) patlayıcı taşıdığını duyurdu.

Hizbullah Hareketi yayınladığı bildiride, söz konusu İHA'ların uzmanlar tarafından incelendiğini ve patlayıcı yüklü olduklarını ifade etti.

Beyrut'un çevresinin İsrail'e ait İHA'lar tarafından saldırıya uğradığını açıklayan Hizbullah, ilk İHA saldırısının başarısız kaldığını, ikincisinin ise patladığını belirtti.

Öte yandan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah işgal altındaki Kudüs topraklarındaki saldırganların Beyru'ta yönelik saldırısına tepki göstererek, “İsrail’in kendini Filistin topraklarında güvende hissederek, Lübnan’a saldırı düzenleme dönemleri sona ermiştir. Hizbullah bu tarihten itibaren İsrail’in İHA’larını vuracak” demişti.