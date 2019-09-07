Gazze sınırında iki Filistinli şehit oldu

Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında Gazze Şeridi’nin doğusunda dün 73’üncüsü gerçekleştirilen haftalık gösterilere işgal güçlerinin ateş açması sonucu iki kişi şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 yaşındaki Ali Sami Ali El-Eşkar’ın Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ve Gazze kentinin doğusunda da kimliği henüz açıklanmayan bir kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, işgal güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu 38’i gerçek mermiyle olmak üzere 66 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında bugün ikindiden sonra “İç Cepheyi Koruma Cuması” adıyla düzenlenen gösterilere katılmak için binlerce Filistinli Gazze Şeridi’nin doğusunda sınıra yakın bölgelere akın etti.

Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Heyeti, Gazze halkını 73’üncü Cuma gösterilerine katılmaya davet etmiş ve bu haftaki gösterilerin amacının karmaşa çıkarma ve yıkım girişimlerine karşı birlik ve bütünlük mesajı vermek olduğunu kaydetmişti.

Heyet, Gazze Şeridi’nin güvenliğinin ve iç cephenin korunmasının kırmızıçizgi olduğunu bildirerek, Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin devam edeceğini ve işgalcilerin boğazına takılan diken olmaya devam edeceğini açıkladı.

Gazze halkı 30 Mart 2018’den bu yana Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında Gazze Şeridi sınırında gösterilerini sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin beş vilayetinin doğu bölgelerinde sınıra yakın noktalarda kurulan dönüş kamplarında toplanan Filistinliler barışçıl bir şekilde gösteri yaparken, işgal güçleri de silahsız göstericilerin üzerine ateş açmaya devam ediyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin başından bugüne kadar işgal güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 327 kişi şehit olmuş ve 500’ü ağır 31 bin kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi