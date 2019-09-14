İsrail güçleri Filistinli göstericilere ateş açtı

Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri devam ederken, işgal güçlerinin dün ikindiden sonra Gazze Şeridi’nin doğusunda gerçekleştirilen gösterilere ateş açması sonucu onlarca kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, 74’üncü hafta gösterilerine işgal güçlerinin ateş açması sonucu 29’u gerçek mermiyle olmak üzere 55 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Heyeti, yayınladığı bildiride, Gazzelileri “Oslo Anlaşması tarihimizden silinsin” sloganıyla gerçekleştirilecek gösterilere katılmaya davet etti.

Heyet, Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, iç cephenin komplolara karşı kenetlendiğini söyledi.

Mescid-i Aksa’ya ve Hz. İbrahim Camii’ne düzenlenen baskınlar ile Hıristiyan Vakfı’nı ihlal konusunda uyarıda bulunan Heyet, Batı Yaka sakinlerini topraklarının Yahudi yerleşimcilerce ilhakı ve Yahudileştirme planlarına karşı koymaya davet etti.

Gazze halkı 30 Mart 2018’den bu yana Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında Gazze Şeridi sınırında gösterilerini sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin beş vilayetinin doğu bölgelerinde sınıra yakın noktalarda kurulan dönüş kamplarında toplanan Filistinliler barışçıl bir şekilde gösteri yaparken, işgal güçleri de silahsız göstericilerin üzerine ateş açmaya devam ediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi