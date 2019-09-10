Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

"Paltoday.ps" sitesinde yer alan bilgiye göre, Filistin direniş güçleri Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

İsrail rejimi güçleri ise bir açıklama yayınlayarak bu haberi doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Gazze'den gönderilen insansız hava aracıyla (İHA) İsrail tarafındaki askeri bir araca patlayıcı madde atıldığını ileri sürerek bölgeyi vurması için kendi İHA'larını göndermişti.

Son günlerde Lübnan Hizbullah Hareketi, ülke hava sahasını ihlal ettiği için İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıklamıştı.