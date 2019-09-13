Petrol IEA'nın uyarısı ile haftayı kayıpla geçmeye yöneldi

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) arz fazlası oluşmakta olduğu yolundaki uyarısı ve OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarını derinleştirmek yerine aynı seviyede sürdürmeyi istemeleri ile birlikte yaklaşık iki ayın en büyük haftalık kaybını gerçekleştirmeye yöneldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta düştü ve bu hafta yüzde 2.7 geriledi. IEA'ya göre, OPEC + koalisyonu 2020 yılında, rakiplerinin üretim artışlarından dolayı piyasayı yönetme konusunda önemli zorluklarla karşı karşıya kalacak. Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu (OPEC) Perşembe günü Abu Dhabi'deki toplantıda üretim kısıntılarını derinleştirmeyi tartışmazken, üyelere taahhüt ettikleri kısıntıları gerçekleştirmeleri yönünde baskı yaptı.

Petrol bu hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yaptırımların yumuşatılmasını görüştüğünün kaydedilmesi ve RBC Capital'ın yaptırımların yumuşatılması ile birlikte piyasaya ilave olarak günlük 700,000 varil daha petrol çıkacağı tahmininde bulunması ile birlikte düşmeye başladı. Suudi Arabistan'ın kısa bir süre önce atanan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Perşembe günü yaptığı açıklamada, üretim kısıntılarının genişletilmesinin OPEC'in Aralık ayındaki bakanlar düzeyindeki toplantısında mümkün olabileceğini söylerken, 2020 talep tahminlerine ilişkin endişelerin fazla üzerinde durmadı.

Tokyo'da Mizuho Securities Co. kıdemli stratejisti Miyoko Nakashima, "Talep ve arz görünümü parlak değil", dedi ve "Petrolün şu an için yön belirlemekte güçlük çekmesi bekleniyor ve fiyatlar 50 doların altına inebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ekim vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 12 sent ya da yüzde 0.2 düşerek Singapur saati ile 11:12'de varil başına 54.97 dolara indi. Kontrat Perşembe günü 66 sent düşerek 55.09 dolardan kapandı.

Kasım vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 17 sent ya da yüzde 0.3 düşerek varil başına 60.21 dolara geriledi. Kontrat bu hafta yüzde 2.1 düştü. Küresel gösterge Brent petrolü, Kasım vadeli WTI'a kıyasla 5.29 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg