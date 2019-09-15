Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike PompeoTwitter hesabından Suudi petrol tesisleri saldırısına ilşkin bir yazı paylaştı.

Pompeo paylaştığı yazıda Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran’ı suçladı.

Dün Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Seri, Yemen ordusu ile gönüllü halktan oluşan güçlerin İHA birlikleri Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Khurais bölgesinde bulunan Aramco'nun iki rafinerisine 10 adet insansız hava aracı ile operasyon düzenledini aktarmıştı.

Yapılan operasyonun savunma amaçlı olduğunu anlatan Yahya Seri, İHA'lı operasyonun aynı zamanda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı sürügelen cinayetlerine karşılık olarak yapıldığını açıklamıştı.