ABD İran tankerinin kaptanına rüşvet teklifini doğruladı

BBC Farsça’ya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook İran'ın petrol tankerini alıkoyabilmek için kaptana milyonlarca dolar para teklif etti” haberini doğruladı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Cebelitarık'ta 1.5 ay alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait "Adrian Darya 1" adlı petrol tankerinin Hindistan vatandaşı kaptanı Akhilesh Kumar'a birkaç e-posta göndererek, tankerin ABD'nin ele geçirebileceği bir ülkeye yönlendirilmesi karşılığında milyonlarca dolar teklif etmişti.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği iddiasıyla Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini bir buçuk ay alıkoymuştu. İran, 15 Ağustos'ta ABD'nin itirazlarına rağmen serbest bırakılan tankere kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.