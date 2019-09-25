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25 Eylül 2019 - 14:06

Suudi Arabistan’dan Cemal Kaşıkçı itirafı

Suudi Arabistan’dan Cemal Kaşıkçı itirafı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi hükümeti ajanları tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

Birleşmiş Milletler'deki bir oturumda konuşan Cubeyr, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan devletinin öldürmediğini, cinayeti hükümetin ajanlarının işlediğini söyledi.

Başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Cubeyr, 5 kişinin ölüm cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Birleşmiş Milletler, hazırladığı raporda cinayette Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ve Suudi yetkililerin rolü olduğuna dair ciddi kanıtların bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1881435
Azar MAHDAVAN

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