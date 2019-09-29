Cemal Kaşıkçı davsından bir şey çıkacağını düşünmüyorum

AA'ya göre, Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu satın alıp Cemal Kaşıkçı Müzesi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda özel infaz timi tarafından öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak ortadan kaybedilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Vahşice işlenen bu cinayetin ardından geçen bir yıllık sürede Kaşıkçı'nın nerede, ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgiler netleşirken, cesedinin nerede olduğuna ilişkin ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kaşıkçı'nın ailesi ve yakın dostları ise cesedin kendilerine teslim edilerek dini vecibeler yerine getirilip vasiyeti üzerin Medine'de toprağa verilmesini bekliyor.

Turan Kışlakçı, Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davayla ilgili olarak,"Davaya ilişkin içeriden bilgiler geliyor ama olayın aslı nedir bilmiyoruz, Biz şunu biliyoruz; hala olayın gerçek anlamda mahkemesi yapılmadı. Bu mahkemeden bir şey çıkacağını düşünmüyorum." dedi.