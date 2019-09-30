Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde 'bir dakikalık saygı duruşu'

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşlarının da bulunacağı bir dakikalık saygı duruşuna katılım çağrısı yaptı.

İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler, Şark Forum, Adalet Olmadan Barış Yok ve Türk Arap Medya Derneği (TAM), yayınladıkları ortak açıklamada, cinayete kurban giden Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada, saygı duruşunun, geçen yıl 2 Ekim'de Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girdiği saat 13.14'te konsolosluk binası önünde düzenleneceği, yaklaşık bir saat sürecek anma töreninde video gösterimi ve konuşmaların yapılacağı belirtildi.

Törende, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kaşıkçı'nın arkadaşı Yasin Aktay, TAM Başkanı Turan Kışlakçı, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, insan hakları aktivistleri İyad el-Bağdadi ve Muhammed Sultan'ın yanı sıra dünya genelinden isimlerin söz alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA