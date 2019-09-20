Twitter, Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu iddia edilen El Kahtani'nin hesabını askıya aldı

Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım platformu Twitter, Ortadoğu merkezli binlerce hesabı askıya aldığını açıkladı. Askıya alınan hesaplar arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud el Kahtani de bulunuyor.

Kahtani'nin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kilit rol oynadığı iddia ediliyordu.

El Kahtani, Kaşıkçı cinayetinin ardından gelen baskılar nedeniyle görevden alınmıştı. Twitter hesabın askıya alınmasına ilişkin detaylı açıklama yapmadı ancak sebep olarak sitenin manipulasyon kurallarının ihlalini gösterdi.

Twitter tarafından yapılan açıklamada Ortadoğu merkezli birçok hesabın askıya alındığı belirtildi. Twitter bu hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına bağlı araçlar olduğunu ifade etti.

Toplamda 4 bin 258 hesap askıya alındı. Askıya alınan hesapların çoğunun Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu belirtildi. Ayrıca Yemen ve Katar merkezli hesapların da manipulasyon sebepleriyle askıya alındığı duyuruldu.

Kahtani en son 22 Kasım 2018 tarihinde Twitter'dan paylaşım yapmıştı. O tarihten sonra eski danışmanın başka bir paylaşımı bulunmuyor. Ülkenin internette yürüttüğü manipülasyon harekatlarından sorumlu olduğu belirtilen Kahtani'nin görevden alındıktan sonra bile Riyad'da perde arkasından çalışmaya devam ettiği iddia ediliyor.

Kaynak: Sputnik