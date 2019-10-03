Tümgeneral Süleymani’ye yönelik suikast planı başarısız çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Başkanı Hüccetülislam Hüseyin Taib, bugün 23. DMO Komutanları Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik suikast planının boşa çıkartıldığını açıkladı.

Hüseyin Taib, İbrani-Arap istihbarat birimlerinin Tümgeneral Süleymani’ye karşı suikast planı kurduklarını ve mezhep savaşları çıkarmayı düşündüklerini belirterek, “Suikast çetesi bu plan doğrultusunda Fatımiye günlerinde İran’a sızarak 350-500 kilo patlayıcıyı kazdıkları bir kanalla (Muharrem ayında) Tasua ve Aşura günlerinde Tümgeneral Süleymani’nin her yıl halkla bir araya geldiği Hüseyniye’nin altına yerleştirmeyi planlamışlardı” dedi.

Bu 3 kişilik suikast çetesinin İran’a geldikleri zaman söz konusu Hüseyniye’nin yanında bir binayı aldıklarını belirten Taib, “Eğer suikast girişimi başarılı çıksaydı onlar fırsattan yararlanarak bu olayın ülkede bir 'iç intikam' olduğunı ileri sürüp bir mezhep savaşı çıkarmayı ikinci plan olarak uygulamaya çalışacaklardı” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Taib, “Teröristler o kadar kendilerine güveniyorlardı ki Siyonist Rejim Başbakanı ondan bir süre önce Tümgeneral Süleymani’ye yönelik suikast girişiminde bulunabileceklerini iddia etmişti. Ama Allah’ın yardımıyla bu terör çetesi Devrim Muhafızları’ndaki istihbarat görevlileri tarafından çökertildi” diye konuştu.