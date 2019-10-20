Irak'ta Sadr'dan 25 Ekim'de yapılacak gösterilere destek

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de hükümet karşıtı gösteri yapmak isteyenlere seslenerek şöyle konuştu:

"25 Ekim'de gösteri yapmaya karar verdiniz. Bu da sizin hakkınız. Tüm siyasetçiler ve hükümet yetkilileri halk ayaklanmasına karşı panik ve stres içerisindeler. Yetkililer, sizi (göstericileri) susturmak için atama, maaşa bağlama ve benzeri hamlelerde bulunmak istiyor. Ayrıca hepsi kendini en kötü senaryoya bile hazırladı ve çözüm bulmaya toplandı ancak hiçbir çözüm olmayacak."

Hükümetin, yolsuzluklarla mücadele etmekten ve reform yapmaktan tamamen aciz olduğunu savunan Sadr açıklamasında, "Hepsi (siyasetçiler) sınır ötesine (dış ülkelere) teslim olduğunun ve Irak'ın iç ve dış hesaplaşmaların yapıldığı saha konumunda bulunduğunun farkındadır. Hepsi aynı zamanda halkın kendilerini istemediği gerçeğinin de bilincindedir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Rudaw

