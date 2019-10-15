İran tankerine saldırının arkasında bazı devletler var

Suudi Arabistan'ın Cidde açıklarında saldırıya uğrayan İran'a ait SABITI adlı petrol tankerine yönelik değerlendirme yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Edinilen bilgilere göre, İran tankerine yönelik saldırı bir veya birkaç ülke tarafından yapılmıştır. Elbette bu konuda incelemelerimiz sürüyor ancak kesin bilgiler elde edinceye kadar hiçbir ülkeyi suçlamayacağız” ifadelerinde bulundu.

Zarif, SABITI’ya yönelik saldırının bazı devletler tarafından desteklendığını ve karmaşık bir eylem olduğunu dile getirdi.

SABITI isimli İran petrol tankeri, 11 Ekim’de Suudi Arabistan'ın Cidde limanı yakınlarında seyrederken saldırıya uğramıştı.