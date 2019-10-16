Avrupa, nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getiremiyor

Parstoday'ın haberine göre, Bugün Tahran'da İran-Güney Afrika 14. Ortak Komisyonu Toplantısı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor'un katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda konuşan Bakan Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinin sarih ihlali ve BM'nin tüm üyelerinin iradesi ve isteğine aykırı olduğunu vurguladı.

Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan bir yıl çekilmesinin ardından İran'ın nükleer yükümlülüklerini anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri uyarınca hafifletmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Bakan Zarif ayrıca, İran ile Güney Afrika'nın birçok bölgesel ve uluslararası konularda ortak görüşlere sahip olduklarını hatırlatarak, iki ülkenin ekonomik, ticari, teknik ve bilimsel münasebetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı da, İran'ın Güney Afrika halkına ırkçı rejim ile mücadelede verdiği değerli yardımlarına temasla, ülkenin tek taraflılığa karşı olduğunu belirterek, küresel barış ve istikrar için diplomatik çaba ve istişarelerin sürmesine vurgu yaptı.