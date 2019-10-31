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31 Ekim 2019 - 12:44

Durum böyle giderse dördüncü adımı atacağız

Durum böyle giderse dördüncü adımı atacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü seyyid Abbas Musevi, "Avrupalı tarafların nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çabalarının şu ana kadar kayda değer bir sonucu olmamıştır. Bu nedenle durum böyle giderse dördüncü adımı atacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü seyyid Abbas Musevi, İran’ın nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini askıya alma konusunda ataçağı dördüncü adımla ilgili yaptığı açıklamada, “Avrupalılar ve özellikle de Fransa yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor. Ancak bu çabaların şu ana kadar kayda değer bir sonucu olmamıştır” ifadelerinde bulundu.

İran’ın atacağı dördüncü adımın detaylarını belirten Musevi, "Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nde bir komite dördüncü adımı tasarlıyor. Bu nedenle durum böyle giderse dördüncü adımı atmamız muhtemeldir” diye konuştu.

News Code 1882143
Ruya FEREYDUNI

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