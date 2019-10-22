Zarif, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ile bölgeyi konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’da bulunan Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgedeki son gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İran-Çin ilişkilerini “stratejik" olarak nitelendiren Zarif, Çin’in bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlama konusundaki etkili rolünü takdir etti.

Zhai Jun da bu görüşmede, “Çin, Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına büyük önem veriyor ve bu konuda İran İslam Cumhuriyeti ile görüşmeyi sürdürmeyi planlıyor.” diye konuştu.