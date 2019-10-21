Zarif: Suudi Arabistan'a gitmeye hazırım

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Al Masirah TV kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Yemen krizine ilişkin Zarif, “İran her zaman Yemen halkının yanında olacak ve savaşın son bulmasının ilk başta Yemen halkına yardımcı olacağına inanıyoruz.” dedi.

Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Yemen konulu istişare görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekti.

“İran olarak bölgedeki gerilimleri yatrıştıracak için herhangi bir planı olumlu karşılıyoruz.” diyen Zarif, İran’ın bu konuda işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, İran-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında, “Gerekli zemin sağlandığı takdirde iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için Suudi Arabistan’a gitmeye hazırım.” diye konuştu.