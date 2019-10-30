  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 Ekim 2019 - 13:10

Hamas'tan Siyonist rejimin Dubai konferansına katılmasına tepki

Hamas'tan Siyonist rejimin Dubai konferansına katılmasına tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Siyonist heyetinin Dubai’de düzenlenen bir bilimsel konferansa katılmasını kınadı.

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Siyonist heyetinin Dubai’de düzenlenen bir bilimsel konferansa katılmasını kınadı.

BAE'nin bu adımının Filistin’e karşı saldırganlıklarına devam eden işgalcilerle ilişkilerin normalleştirilmesini onaylama anlamına geldiğini belirten Hazım Kasım, “Bu karar, işgalcileri saldırganlıklarını sürdürmeye ve ulusumuza karşı daha fazla cinayet yapmaya teşvik edecektir” dedi.

Hazım Kasım, işgalçilerin İslam ümmetinin ana düşmanı olarak kalacağını vurguladı.

News Code 1882126
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler