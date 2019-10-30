Hamas'tan Siyonist rejimin Dubai konferansına katılmasına tepki

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Siyonist heyetinin Dubai’de düzenlenen bir bilimsel konferansa katılmasını kınadı.

BAE'nin bu adımının Filistin’e karşı saldırganlıklarına devam eden işgalcilerle ilişkilerin normalleştirilmesini onaylama anlamına geldiğini belirten Hazım Kasım, “Bu karar, işgalcileri saldırganlıklarını sürdürmeye ve ulusumuza karşı daha fazla cinayet yapmaya teşvik edecektir” dedi.

Hazım Kasım, işgalçilerin İslam ümmetinin ana düşmanı olarak kalacağını vurguladı.