Hamas'tan İsrail'in BM kara listesine alınmamasına tepki

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazim Kasım, çocuk öldüren İsrail'in BM tarafından kara listeye alınmamasını kınadı.

Hazim Kazım konuya ilişkin olarak "Birleşmiş Milletler (BM) 2018’de İsrail'in Filistinli çocuklara karşı en fazla ihlalde bulunduğunu kabul etmesine rağmen henüz bu konuda pratik adımlar atmamıştır." ifadelerinde bulundu.

Kasım ayrıca "Uluslararası kuruluşların İsrail ve ABD'nin baskılarına boyun eğmesi, İsrail'i çocuklara ve tüm Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemesi içi yeşil ışık yakma anlamı taşıyor." diye kaydetti.