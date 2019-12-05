Hamas Tel Aviv ile herhangi bir uzun süreli ateşkesi reddetti

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro üyesi Halil al-Hayya, hareketin Siyonist rejimle uzun süreli bir ateşkes yapma niyetinde olmadığını belirterek, bu konunun herangi bir arabulucu tarafından incelenmesini reddetti.

Al-Hayya, Kahire’de Hamas ile Mısırlı taraf arasında yapılan istişarelerin Siyonist rejimin Filistin’e ve Filistin halkına yönelik eylemleriyle seçimler konusunda olduğunu söyledi.

Filistinli yetkili, “Hiçbir akıllı insan Siyonist rejimle uzun süreli bir ateşkes yapma arayışında değil. Özellikle de bu rejim ne ateşkes anlaşmalarına bağlı kalıyor ne de kuşatmayı kaldırıyor” dedi.