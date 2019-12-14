Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan 'UNRWA' açıklaması

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) yayınladığı bildiride, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerinin uzatılmasını "olumlu" olarak karşıladı.

Hamas’ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı kararına oy vermek Filistinli milyonlarca mültecinin insani durumunun iyileşeceğini sağlayacaktır.”

UNRWA’nın Filistinli mültecilere kendi ülkelerine dönmesine kadar hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Hamas, “Biz bu kararı olumlu karşılıyoruz ve ABD ile Siyonist rejimin çabalarına rağmen bu kararın başarılı olması için oy veren tüm ülkelerden teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) çalışmaları, 3 sene uzatılmıştı.