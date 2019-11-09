Haşdi Şabi Irak'taki dini mercilerin tutumunu memnuniyetle karşıladı

Sumerria News’un haberine göre, Irak'ta Haşdi Şabi güçleri bir bildiri yayınlayarak, dini mercilerin ülkedeki mevcut durumla ilgili açıklamalarını olumlu karşıladı.

Haşdi Şabi, Irak'ın Şii merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin tutumunu memnuniyetle karşılarken, kuvvetlerinin dini mercilerin tavsiyelerine uyduklarını açıkladı.

Haşdi Şabi’nin bildirisinde, “Sizin evlatlarınız olarak dini mercilerin tavsiyelerine uymaktayız. Bunun yanı sıra yasal ve gerçek talepleri destekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Irak’taki Şiilerin dini merci Ayetullah es-Sistani’nin temsilcisi Abdülmehdi al-Kerbelai dün Cuma namazı hutbelerinde, ülkedeki son protestoları politikacıların vatandaşların taleplerini karşılaması için "iyi bir fırsat" olarak niteledirmişti.

