Haşdi Şabi: IŞİD'in Irak'a geri dönmesine asla izin vermeyiz

Elnashra’da yer alan habere göre Haşdi Şabi Hareketi komutanlarından Ebu Mehdi el-Muhendis, Haşdi Şabi güçlerinin terör örgütü IŞİD’le mücadeleye hazır olduğunu belirterek, “Ne olursa olsun IŞİD unsurlarının Irak’a geri dönmesine izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Muhendis, “Üst düzey Haşdi Şabi komutanları mücadelenin ön saflarında yer alıyor ve mücahitlerin yanında canlarını feda ediyorlar. Onlar vatan ve Irak halkı için çalışıyorlar.” diye konuştu.

Terör örgütü IŞİD son günlerde ülkenin doğusunda yer alan Diyala kentinde Haşdi Şabi güçlerine ait karargaha iki saldırı düzenlemiş. Düzenlenen saldırıda, Haşdi Şabi güçlerinden 6 kişi şehit olurken 10 kişi de yaralanmıştı.