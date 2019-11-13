Rusya’da ünlü İranlı şarir Firdevsi büstü törenle açıldı

Fars edebiyatının büyük şairi Firdevsi büstü Rusya’nın Kuzey Osetya-Alanya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Vladikavkaz’da törenle açıldı.

Vladikavkaz Devlet Üniversitesi’nde gerçekleşen törene İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai, Kuzey Osetya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Canayev, Vladikavkaz Belediye Başkanı, Vladikavkaz Devlet Üniversitesi Rektörü ve öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Mehdi Sanai, Kuzey Osetya halkının İranlılarla ortak tarih, dil ve etnik kökenlerine işaret ederek, İran ile Rusya arasındaki kültürel işbirliği Tahran için çok önemli. Bunlar tarihi ve kültürel geleneklerin yeniden canlanmasına neden oluyor.” dedi.

Büyük şair Firdevsi hakkında İranlı yetkili, “O sadece bir şair değil aynı zamanda büyük bir düşünürdür. Onun şiirleri vatan sevgisinin sembolüdür.” ifadesini kullandı.

Firdevsi, Samaniler ve Gazneliler dönemleri İran edebiyatının önde gelen şair. Günümüze "Şehname" adlı yapıtı kalmıştır.

Firdevsi’nin “Şahname” adlı şiir eseri Türk Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından Farsça'dan Türkçe'ye kazanıldırıldı.